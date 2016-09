De wonderboom!





Volop in kleur, het rood waar de zon op staat, het is ook een "wonder".

Iedere herfst gaan we een keer naar de tuinen Van Kasteel Bouvingne in Breda, en daar staan verschillende van deze bomen/struiken, zo ook afgelopen vrijdag, prachtig weer, nog heel veel bloemen te zien. Daarna naar het Mastbos dat er tegenover ligt en zegge en schrijven twee paddestoelen gezien, het is overal kurkdroog, ik weet vorig jaar om deze tijd dat het al barstte van de paddestoelen en nu nog van de bloemen!!:)