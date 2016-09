Vriendjespolitiek.





Ja je moet ze te vriend houden, en tot nu tot nu toe lukt dat aardig.

De Zweedse fakkels die we vorig jaar gekocht hadden en een beetje uitgehold hadden voor vogelvoer, worden driftig gebruikt. Soms zitten er een stuk of 6 mussen tegelijk, mezen en het roodborstje doen zich te goed op het balkon, het is vooral in de ochtend en avond volop leven. Prachtig om te zien en ook een foto te maken!!!