Dromerig mooi!





De bloeiende waterlelies in het riviertje de Mark, de eendjes die ijverig aan het poetsen zijn in het zonnetje, volop kleur overal.

En ze trekken zich van mij niets aan,ik zat er bij en keek er naar, aan de andere kant stond de enige paddestoel die te vinden was, logisch. als het zo droog is geweest en er nog zoveel in bloei staat kun je niets anders verwachten. Dit was dan weer mooi!! Oh ja en als je schoenen kwijt bent die staan daar!!!