Wandeling door de Biesbosch.





Langs de waterkant, een beetje ongelijke paadjes, was net te doen.

Maar dan kom je bij een bruggetje, soort van bruggetje, geen leuning, aan beide kanten water, ik had er één stap op gezet, ging niet echt lekker met de rollator, en ik durfde niet verder en dacht bekijk het maar, ik moet ook weer terug. Nog een eind gelopen de andere kant op en toen op wegnaar de spaarbekkens en het uitzicht, nu kun je met de trap naar boven maar ook langs een pad, dat doen we altijd in de hoop nog iets moois te zien. Normaal zie je hier veel vlinders en libellen in de zomer en in de herfst paddestoelen, nu viel het tegen, maar je bent er uit en dat is het belangrijkste, lopen is goed voor een mens, en zoals altijd is de terug weg een stuk makkelijk dan omhoog!!:)