Bijzonder.





Nu is het bos altijd wel bijzonder en zie je vaak wel iets moois of iets onverwachts of iets voor de eerste keer.

Maar dit ken ik niet, een beetje diep in het bos op omgevallen oude en bemoste bomen zag ik iets uitsteken. Dan gaat Ben eerst even kijken omdat het met een karretje niet te doen is om er te komen, maar het was de moeite waard, karretje aan de kant envoorzichtig er naar toe. Het is en soort van zwam, dik groot, druppels aan de zijkanten, geen idee wat het is, maar wel apart, en dan is mijn middag al weer goed:) We hebben een uur en een kwartier gelopen, foto's gemaakt en meer mooie dingen gezien.

















heel oud