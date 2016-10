Leuk om te zien.





Op veilige afstand liep een kudde Schotse Hooglanders op wandelpaden, en ik zag uit de verte dat er een kalfje bij liep.

Er is ooit voor gewaarschuwd "hou afstand als er kalfjes bij de kudde lopen" nou dat knoop ik dus wel in mijn oren. Voor het wildrooster bleef ik staan en probeerde ze op de foto te krijgen, de foto's zijn niet duidelijk, nu zijn er altijd mensen die er gewoon gaan lopen, ik niet!!! Na een poosje gingen we verder en op de plek waar we altijd even een pauze houden hielden een paar koeien ook pauze net voor het schrikdraad, daar waren ze aan het grazen, het was echt een "koeiendag", ik had gehoopt op net zoveel paddestoelen maar dat zat er niet in. Nog geen vliegenzwam gezien!!