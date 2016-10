De grote en de kleine.





Of dit nu de kastanje boleet is of het eekhoorntjesbrood, mooi istie wel.

De jonkies en de grote, het begin is er in het grote koeienbos. Maar ook ligt het er vol met beukenootjes, althans het omhulsel waar ze ingezeten hebben, eikels en kastanjes, en dan gaat je karretje van "kaboem,kaboem". Maar dat mag de pret niet drukken, zaterdag gaan we op zoek naar tamme kastanjes, Johan en Ni komen, vorig jaar hadden we kilo's geraapt, maar nu liggen er nog niet zoveel, wel wilde, die zijn er maar zat, ach als het maar leuk is!!!









de jonkies





er is al van gegeten