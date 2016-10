Foto-opdracht "Bessen".





Bessen, bramen en de schijnaardbei, de rozenbottel, ze horen er bij.

De kleuren van de herfst, je kunt het niet missen. Ik had de rozenbottels geplukt samen met wat kastanjes en eikels en eigenlijk alles wat er in het bos op de grond ligt, en dat op een schaal geeft een "herfstgevoel". Een vlinder op de bramen, de bessen, en zo is de opdracht weer klaar!!