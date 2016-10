Zwavelzwam en anderen.





Denk nou niet dit is allemaal van één dag, de zwavelzwam wel, dat was mazzel,we zagen van verre mensen staan kijken en hoorden ze zeggen "wat een mooie zwam".

Nou dat klopte, een verse, en prachtig van kleur, de rest van de paddestoelen is van de laatste tijd, iedere dag een paar of soms helemaal niet, dat is duidelijk van de droogte. Verder is er heel veel te vinden, we hebben zaterdag met Johan en Ni bijna 6 kilo tamme kastanjes geraapt ( ik meer aangewezen), de paden liggen bezaaid met eikels en doppen van beukennootjes, maar alleen de paddestoelen willen niet erg opkomen. Maar ja, wie weet!!!