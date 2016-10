Ik vraag me af "Waarom"??



één van de vennen in 2007



Hoe noemt Staatbosbeheer het? Het herstellen van de natuurlijke oevers.!!!!!!

Nou in mijn ogen is het verkrachten van een mooi stukje natuur dat in 2007 is begonnen, toen werden alle Amerkaanse eiken gerooid en de Oosterrijkse dennen, vele jaren oud waren die bomen. Langzaam begon het zich een beetje te herstellen, en nu afgelopen augustus is men met grof geweld bezig geweest tot nu om alles daar te veranderen, bomen en struiken er uit te rooien, de vennen te vergroten, het wandelpad waar wij altijd langs gaan is verdwenen, staat een bord met "drijfzand". Tja het zal aan mij liggen maar het is weer de zoveelste kaalslag, kijk dode bomen, prima, zieke bomen idd. maar dit is zonde!!!!!





idd





Wandelpad langs een Ven in 2009 net na de 1e kaalslag, dit pad is nu weg en alles is zand





Doorkijkje Ven ook weg!





heden





idd je kunt niet meer bij de vennen lopen





idd





nog 1 den