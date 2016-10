Heerlijk druk, oergezellig.

Korte samenvatting van een zondag die dan ook weer zo voorbij was, wat worden de meiden groot, Tessa zit in 5 gymnasium ( is al een kop groter dan ik) en Desi in de eerste van het gym.

Er worden nu al plannen gemaakt als Tessa van school af is om een jaar naar Amerika te gaan, naar Washington, dezelfde familie waar Edith vroeger een jaar is geweest dus dat is wel heel gaaf en vertrouwd.

Het was in het bos zo druk, zelden zoiets meegemaakt, maar de plekken waar wij naar toegaan viel het reuze mee, want dan moet je allerlei zijpaadjes in en dat doen de meesten niet:) We hadden weer heel wat tamme kastanjes geraap dus Ni helemaal happy.



Kortom een toffe dag!!!