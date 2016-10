Aparte vormen en "dingetjes".



Die aparte vormen zie ik dan in zwammen die geplakt zitten tegen boomstammen, tis net als met wolken je ziet er van alles in.

Maar het probleem zit um in die "dingetjes", ik kom ze ieder jaar tegen, en ik weet niet wat het is, hoort het bij de zwammen of bij mossoorten?? Ik kan het niet vinden, en heeft iemand mij misschien ooit de naam gezegd dan weet ik het niet meer dus weet ik ookniet waar ik moet zoeken, dus nieuwe poging, ik heb bij mossen gezocht en bij zwammetjes.





Groene zeehond?





broodje





Een gezicht maar ook een beest kijk naar de sprietjes.