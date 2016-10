Zonnig geheel.





Kleuren en een webje in de zon, voor de regenbuien gemaakt,

Als de zon er op schijnt op zo'n heel fijn webje is het altijd de moeite waard om een foto te maken , net als dat ene blaadje dat nog aan een struik staat te branden. De kleuren spatten je tegemoet, ik hou er van, ben een redelijk herfsmens en je doet me geen groter plezier dan een struintocht door de bossen op het ogenblik:)