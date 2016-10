Foto-opdracht "spelletjes".





Tja, binnen of buiten, nou zie ik mezelf niet meer buiten knikkeren of tollen!!

Dus zoeken we het binnen, wij zijn spelletjesmensen, vooral als de kinderen er zijn, kaarten. risken, helaas kwam de opdracht een paar uur te laat voor mij want we hadden zondagmiddag juist met de meiden en jongens zitten risken. En een lol!!!!!:) Vroeger werd er iedere middag een potje scrabble gespeeld als de jongens uit school kwamen en heel veel gekaart, klaverjassen, bieden, en toen ze ouder waren ook 21gen en poker. Een paar jaar geleden hebben we zo'n hele set gekocht, daar heb ik wel eens een artikel over geschreven, voor 5 euro in de kringloop winkel, regelmatig wordt het nog gebruikt. Zelf speel ik graag wordfeud, Bookworm de luxe, en we hebben nog een oud kwartetspel van vroeger met allerlei oude automerken. Schaken doen we veel ook met de meiden, kortom een kleine greep uit de spelletjes die wij doen, ohja ook sjoelen!!( geen foto van)