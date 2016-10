Tja je hebt mensen.....



porseleinzwam



Maar goed de ergernis is over, hier nog even in het kort, een horde fotografen vond het nodig om een aantal prachtige stammen met porseleinzwammen zodanig te versjouwen en in "model"te leggen dat ze beschadigd waren.

En hoe weet ik dat? Nou ik had ze al gezien ( de zwammen) net voor dat zij er kwamen en dacht"ik maak wel foto's op de terugweg". Had ik beter niet kunnen doen!!!!! Ik vond nog één stam met 2 gave zwammen.

Maar goed , de eerste vliegenzwammen op "mijn plek"waar er vorig jaar zoveel stonden, dus nu telde ik er 9, het begin is er, hele kleintjes. Verder heel veel mycena's en de grote bloedsteelmycena( volgens mij). Het bos staat vol met die kleine paddestoeltjes, gelukkig staan er veel op boomsrtonken daar kan ik iets makkelijker bij!!!





idd





op de stammen die versjouwd zijn





Jaja de vliegenzwam





bloedsteelmycena





koraalzwammetje





mycena's





moet ik nog opzoeken