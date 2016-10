Een strookzwam en nog iets..



strookzwam



Soms kom je dingen tegen dat je denkt"wat is dit"??

Foto maken en dan thuis opzoeken, nou is dat laatste iets makkelijker gezegd dan gedaan, ik ben gisteren heel lang bezig geweest om de naam te vinden en kwam uit op de "strookzwam", maar zeker weten deed ik het niet. Dus voorgelegd aan de Paddestoelengroep Nederland van FB, daar kwamen een paar mogelijkheden, in derdaad de de strookzwam, of de limoenstrookzwam, of citroenstrookzwam, maar dan moet ik gaan ruiken of hij een citroen luchtje heeft:), zie je het voor je??? Maar dat ga ik misschienvanmiddag wel doen, ik hou het op de strookzwam, nog nooit gezien en toch wel bijzonder, verder nog een "dingetje"daar ben ik niet uit, vraag het vandaag wel, een soort van netje, heel dun, met kleine buisjes, ik kom richting "poria"maar dat laat ik maar even zo. Het was een spannende middag met heel veel zwammen!!!!





detail





detail









dingetje





kleverig koraalzwammetje, een grote dit keer