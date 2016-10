Kleurig en een beetje heiïg.





Zo ga je van de volle zon de polder in en zie je in de verte al een plakkaat van iets van mist, vreemd, het scheelt misschien een kilometer.

Het mais is gelukkig overal weg en heb je weer het weidse gevoel mits de mist optrekt, het is eigenlijk niet echt mist, maar wel mooi om te zien. Het weggetje met de wilgenbomen zien er net wat mooier uit zo, en dan de velden met mosterdzaad komt net weer wat zon op, hoe verder je dan weer komt hoe meer zon, mooi!!! Uiteindelijk belanden we bij de Donge waar de zon volop schijnt en het heerlijk is om een eind te lopen!!!

















Bij de Donge





idd