Mos, en nog eens mos.





Een boomstam vol met mosjes en paddestoeltjes, ik ben er maar eens voor gaan zitten en foto's gaan maken, wat mooi.

Het enige dat ik kon vinden op internet was het "bekertjesmos", dus het andere is gewoon mooi. Het leuke is als er mensen langs komen en ze zien me dan is het"oh we dachten al, wat is die mevrouw aan het doen"? Ja ze zien een rollator en daar zit ik op en dan helemaal naar voren gebukt en zo kan ik de foto's maken. Maar dan zien ze wat ik fotografeer en is het "oh wat mooi"daar letten wij nooit op". De laatste foto is een grote bloedsteelmycena.

Tja......:)