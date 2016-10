Zoekt en gij zult vinden!



De echte, je ziet nog net de bruine ring onder de hoed.



Ik was niet eens op zoek, althans niet naar het "groentje" en nu na twee stappen in het bemoste groen stonden daar een stuk of 6 "echte groen koperzwammen".

Hoe is het mogelijk, al die jaren nog nooit gezien en nu twee dagen achter elkaar kom je ze tegen.En eindje verder stonden een paar boleten en naar ik nu weet waarschijnlijk de "gele ringboleet", een verse en een paar oudere, en een prachtige gave eekhoorntjesbrood. Tja, het was weer de moeite waard, moe en voldaan terug op naar de koffie!!!





idd.





gele ringboleet





idd





eekhoorntjesbrood





larixtakje





zwavelkopjes