Tja, kan gebeuren.





Zoals bekend ben ik al een tijdje op zoek naar de vliegenzwammen, ik heb er een paar kleintjes in het bos gezien, zoeken kijken, speuren, struinen. Maar......



Rijden we gisteren de straat uit, een andere kant richting kanaal, zie ik al van een afstandje, jawel grote rode zwammen, "ho stop"!!!! Op een grasveld staan grote vliegenzwammen, vlakbij huis, het grasveld grenst aan een tuin van een bedrij waar een grote berk staat en onder die berk barstte het werkelijk van de mooiste zwammen. Maar je kun natuurlijk niet in een tuin gaan, het hek was ook op slot anders... Allerlei planten hadden hun takken over de zwammen dus foto's maken was moeilijk maar mooi!!!!! Daarna door naar het bos, een nog grote feest!!