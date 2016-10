Brown Beauty!





Wat een mooi dier stond er aan de rand van het bos, we liepen richting auto en daar stond hij.

Stralend in de zon, de eigenaar zat een stukje verderop in het zonnetje, ik kon een paar foto's maken net voordat het paard geroepen werd en in de trailer geladen werd. Nu komen we regelmatig ruiters tegen in het bos, maar zo een paard allen is natuurlijk wel erg mooi om te zien.