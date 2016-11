Wij boffen.



kluifzwam



Omdat we die kleine dingen kunnen doen waar we van genieten zoals ieder dag het bos in etc. Terwijl Ben zijn jongste broer heel ernstig ziek is, al een maand in het ziekenhuis ligt na zware operaties, en zijn andere broer al 4 jaar in een verpleeghuis ligt na een hersenbloeding.

Dan besef je pas hoe vlug iets kan veranderen, trouwens dat besef hebben we al heel lang en proberen ook zoveel mogelijk de dingen te doen die we kunnen. Hier nog een paar foto's van eergisteren struinen door de bossen.





minigeweizwammetjes





hazenpootje





kleefsteelmycena





?