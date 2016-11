Je bent een keer de klos!





Nog nooit een teek gehad, eerlijk gezegd ook niet op gelet, en vanmorgen, uhh???

Een zwart dingetje in mijn lies, moeilijk te zien als je rug vast zit, dus Ben met zijn speurdersoog, en jawel een teek, Gadver, de gadver, voorzichtig er uitgehaald en toch maar even om advies gevraagd aan de assistente van de huisarts. Hoe lang hij er zit?? Geen idee, ik denk sinds gisteren, dus nu datum noteren en in de gaten houden of er een kring ontstaat en dan gelijk aan de bel trekken. Ok doen we, dus vanmiddag als we thuiskomen even extra controleren of er nergens een beestje zit, we kregen trouwens gisteren één bui in het bos en gelijk een hoop blaadjes van de bomen, ik heb er een foto van gemaakt toen we even schuilden, of het een beetje duidelijk is weet ik niet!