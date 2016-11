Plekje ingenomen door roodharige figuren.





Ik had zo'n idee om hier naar toe te gaan, een plekje waarvan ik wist dat er veel paddestoelen zouden staan, maar ik was niet de enige...

Ik zag al van verre de grote rode beesten liggen, ik ben tot het wildrooster gelopen en niet verder, ok jongens en meisjes doe je ding ik zoek wel een andere plek. En er was een hele grote jongen bij, kijk zelf maar, ach en dit was ook leuk om te zien, het bos is zo groot er is voor iedereen plek!!!





hier ga je toch niet tussen lopen





de stier staat op









kijk eens wat er tussen die poten hangt









mooi plaatje