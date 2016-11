Foto-opdracht : "Beelden".





Of beeldjes, binnen of buiten, dus heb ik maar beiden gedaan.

Ik heb niet veel beelden, een kleintje van brons, maar die kreeg ik niet mooi op de foto, dus heb ik het in gedeeltes gedaan. Dan een Afrikaans kopje dat ik ooit uit Afrika heb gekregen. Een soort van beeld wat binnen in de hal staat, maar de foto heb ik op het balkon gemaakt.

Een soort van sleutel die aan de ingang van bosweg staat,waar we vaak langs komen. Een kristallen zwaantje en een beeld uit een beeldentuin waar we ooit met Ultreya zijn geweest.

Foto 1 is het boven stuk Foto 2 onderstuk Foto 3 Afrikaans kopje Foto 4 idd, Foto 5 tja.... Foto 6, staat aan één van de ingangen van het bos Foto 7 kristallen zwaantje. Foto 8 een beeld uit een beeldentuin ooit een keer met Ultreya geweest!





























kristallen zwaantje





deze had ik nog