Rondje polder.





Aangezien het de hele morgen had geregend, zeg maar rustig af en toe gehoosd, hadden we besloten niet naar het bos te gaan.

Maar weer eens een rondje polder te doen, mooi met die donkere luchten in de verte, veel vogels nog niet gezien, hoewel er 3 buizerd wegvlogen en 2 valkjes, maar ja dat schiet niet op om foto's te maken. Op het eind zag ik in de verte bij een sloot 3 wulpen, ze zaten wel heel ver weg, dus het was gokken of ik het goed had. Ook de zilverreigers beginnen weer te komen, ik heb er 6 geteld maar veel te ver weg, die komen nog wel dichterbij( hoop ik). En dan ons ijkpunt de rook van de Amercentrale en dan weer naar huis!!

























Daarna ging het weer regenen.