Misschien tot vervelens toe. maar.....



porseleinzwam



Ik ben er weg van, dus zo lang het nog kan, en dat zal niet zo lang meer duren zijn we in het bos te vinden.

Gisteren zelfs twee keer, s'morgens naar de Vrachelse hei, op zoek naar de aardsterren, en dat was leuk, er liep een mevrouw met karretje met fotospullen, plastic zeiltje en ze ging foto's maken. We raakten aan de praat, "weten jullie waar de aardsterren staan, want vorig jaar stonden ze daar"en ze wees een bepaalde plek aan, nu wist ik waar ze stonden omdat ik er al foto's van had gemaakt. "nou dan loop ik mee zometeen, mevrouw u moet eigenlijk op uw buik liggen en gebruik maken van het mooie licht" ik schoot in de lach, "Ziet U die rollator? als ik op mijn buik ga liggen mag dan lig ik hier morgen nog". tja.... s'Middag naar de bossen in Dorst geweest, nog steeds mooi weer, en veel foto's gemaakt, prima dag!!!





zwavelkopjes





kluifzwam





geweizwammetjes





oorzwammetje( denk ik)





mooi!