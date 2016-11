Ja je moet het maar weten!!



draadknotszwam



Zijn het zwammen of sprieten? Ik dacht altijd gewoon sprietjes die in het bos thuis horen, dus niet.



En die dunne dingen hebben nog een moeilijke naam ook "draadknotszwam", maar ja dan toch weer leuk om te weten, en vanmorgen zat ik naar Vroege Vogels te kijken en daar waren ze ook te zien. Wat ook een aparte is, is de "doolhofzwam"en het paarse dat er op zit is( lach niet) een bacterie en die heet de "hangende zwameter" ik maak de foto's omdat ik het leuk vind, maar het is toch een beetje een verslaving om dan de naam te vinden, en als ik er niet uit kom dan hulp te vragen aan de fb groep. Zo is er ook een huismussengroep zag ik, ga ik van de winter eens kijken omdat wij heel veel mussen op het balkon hebben!!:)





doolhofzwam