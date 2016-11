Foto-opdracht : "Novemberkou".



Kontje van de knolselderij



Zo heb ik het maar kort omschreven want het mocht van alles zijn, van winterkost tot warme kleding tot gezelligheid binnen.

Toevallig maakten wij afgelopen donderdag erwtensoep, 10 liter:) en van de groenten heb ik wat foto's gemaakt, ik moet eerlijk zeggen het is niet geworden wat ik in mijn hoofd had en verwacht, maar ja het is zoals het is. Ook een lekkere warme sjaal die ik nu draag als we het bos in gaan, dus dit is mijn bijdrage, niet helemaal naar mijn zi!!!





Blad van de knolselderij





wortelen er bij





prijtje er bij





eindresultaat





lekker warm





sjaal