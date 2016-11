Gewoon bomen!!



bast dennenboom



Nog even en dan zijn ze kaal, weg mooie kleuren.

Maar als je eens naar de bast kijkt en vooral de oude dennenbomen dan zie je heel veel kleuren, en heel veel dieptes er in, en daar zitten dan weer allerlei beestjes. Je moet ze eigenlijk eens heel dichtbij bekijken, maar sommigen bekijken mij ook:) ook de larixen zijn nu aan het kaal worden, sommige takken zijn nog prachtig goudgeel maar dat duurt niet lang meer, we gaan de winter in!





idd





larix





larix





tja...