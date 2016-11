Vandaag is het groen en geel!





Nee niet je groen en geel ergeren, maar een nest met groene koperzwammen en echte honingzwammen. Dat is wat we gisteren zagen.



Maar ook als je ziet wanneer er een straaltje zon opeens door de bomen schijnt, misschien zijn dit wel de laatste dagen dat we hier een beetje rondstruinen. De paden zijn niet meer te belopen, althans de zandpaden die zijn veranderd in bagger, overal plassen en onder de bladeren is het haast niet te zien, dus wordt het tijd voor iets anders, maar nu nog even een paar blogjes met wat we allemaal zijn tegengekomen!!