Foto-opdracht "Flessen".





Maakt niet uit wat voor flessen werd er gezegd, dus heb ik het een beetje op mijn manier gedaan, ik ben geen grote drinker:).

Maar hou wel heel erg van een lekker luchtje, en dan vooral de originele "Salvador Dali" parfum, dus die mocht op de kiek, zit ook in een flesje, Ik heb een periode blauwe flessen gespaard, daarvan stond er nog één ergens, die heb ik sávonds voor een lampje gezet, en de groene gloed van de voet van het lampje zie je op de foto:). Verder is het wel duidelijk!!





de lippen van Dali





de bewuste blauwe fles





vond ik wel leuk





Hier zit een hele sterke borrel in:)





Niet echt flessen maar ik vind ze mooi





een heerlijk borreltje