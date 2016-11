Balletje is galletje.





Dus een "eikengalletje", tussen al het afgevallen blad dacht ik dat er een rond zwammetjes stond of een een klein balletje lag.

Het was dus een eikenblaadje met een mooi "eikengalletje"er op, ik heb hem nee naar huis genomen om een foto te maken, het was met te koud geworden gistermiddag en te donker in het bos. Maar apart dat zo'n balletje er op is blijven zitten nadat het blaadje van de bomen is gevallen!!