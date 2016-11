Zelfs dat kan mooi zijn, "vergane glorie".



was ff moeilijk:)



Vergane glorie, zaterdag op de foto gezet, maar met de nodige strubbelingen moet ik eerlijk zeggen. Het was bar en boos in het bos wat plassen betreft.

Ja dan kun je zeggen "waarom doe je het dan?" omdat het een beetje een verslaving is, ik geef het eerlijk toe. En dan is het heerlijk thuiskomen, nat moe en koud en toch weer leuke foto's, ach ja een mens moet wat he!!





mooi toch?





idd.





nog ééntje rechtop





over en uit