Al drie weken later dan vorig jaar.



zwammen op een oude eikenboom



Ik zat gisteren alle foto's eens na te kijken van vorig jaar en zag dat we vorig jaar 3 november voor het laatst op zoek waren naar paddestoelen.

En nu drie weken later zijn we nog niet uit gekeken, vreemd, misschien omdat het seizoen gewoon later is begonnen door de droogte in september. En zo lang het nog niet vriest kan het ook nog, hoewel het mooie er wel af is. Maar ik vind het fijn om een doel te hebben, minimaal een uur lopen wordt al gauw langer als je op zoek bent. En het blijkt wel dat het volgens de fysiotherapeut goed doet aan mijn spieren, kijk pijn doet alles, maar dat doet het ook als ik thuiszit, dus dat is geen optie, blijven bewegen zolang het kan is het beste voor iedereen.!! Een paar foto's van gistemiddag gemaakt langs de Donge.





idd





geen idee hoe ze heten

















eikhaas