Heel in de verte!!!





Na een drukke, maar ozo gezellige kerst, zijn we gisteren eerst een rondje polder wezen maken en daarna een wandeling door het bos.

Het was stralend zonnig weer, en opeens zagen we in een heel ander gedeelte van de polder dan vorig jaar de herten, ver weg, ik moest tegen de zon in turen en heb geprobeerd ze op de foto te krijgen, we hebben even stilgestaan om te kijken, je zag ze over een sloot springen zo mooi maar ook zo ver weg. Een eind verder waren de wilde zwanen weer, helaas nog verder weg, maar om te laten zien dat ze er waren heb ik toch een paar foto's gemaakt en op weg naar het bos zat er een valkje op een lantaarnpaal boven de snelweg:)