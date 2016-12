Mosjes.



eierdooiermos



Wel eens van "eierdooiermos"gehoord?? Ik dus niet, maar wel per ongeluk op de kiek gezet.



Mooie korstmos en de harde groei van het bekertjesmos wat we eergisteren zagen, maar het gele eierdooiermos was me totaal onbekend, ik vond het mooi, en dat was. En eerlijk gezegd lijkt het ook wel een beetje op een eierdooier, grappig!!!!





