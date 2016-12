Mist, rijp en rust, maar een schoonheid!!!!



polder



Hoewel het de 2e dag op rij dichte mist was en gisteren de hele dag onder nul bleef, zijn we de polder in gegaan en langs de Donge een stuk gelopen.

Maar mijn handen zijn bijna bevroren, ondanks de handschoenen, want je houdt toch de rollator vast en iedere keer foto's maken, je kunt je handen dan niet ff lekker in je zakken steken, maar het was het waard!! De takken van de bomen overal vol met rijp, de mist, ja het was mooi, en thuis was het heerlijk, de cv hoog en de koffie smaakte dubbel zo lekker!!





