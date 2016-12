Een groot verschil!!



brrrrrr



Fazanten in de vrieskou en in de mist, doodstil en dik opgezet in de polder en gistermiddag in de zon.

Normaal gesproken als je een fazant ziet is hij weg voordat je de kans krijgt een foto te maken, maar eergisteren niet, ze bleven dik in elkaar gedoken zitten op een bevroren weiland, nou ja weiland, tussen groene plantjes. Maar gisteren was het zonnig en zagen we ze weer maar zij ons ook, en gelijk in de startblokken, ze leefden dus!!!!:)





veel te koud!!





hoi ik ben ff weg gistermiddag





wegwezen!!