Het ijs was dunner dan hij dacht.





Wel eens een meerkoet door het ijs zien zakken? Ik wel!!



Met grote passen liep hij weg over het dunne ijs, en even later plof, het ijs was dunner dan verwacht, maar zo gauw kun je geen foto maken, wel kun je op foto 3 de bubbeltjes van het water zien waar hij er door ging, was een koddig gezicht.



voorzichtig





te laat daar was het