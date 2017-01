Wie jaagt wie weg??



Ik voel me hier al redelijk thuis



Nou dat is best ingewikkeld, er is zoveel voer, maar de merel jaagt bijna iedereen weg. En is de merel er niet, dan jaagt de nieuwe gast, het zwartkopje de heggemusjes weg.



Want ze voelt zich al zo thuis dat ze zich al bepaalde plekken toeeigent, en dan het zo lief uitziende roodborstje, met een noodgang vliegt hij/zij op het andere roodborstje af, ja er komen er twee iedere keer, maar dat wordt dus ruzie. En dat zijn dan de kleine soorten, als de duiven komen verdwijnt alles weer en zo is het een komen en gaan van vogels!!!





en hier ook.