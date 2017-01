Foto-odracht "Tomaten".





Een gezonder onderwerp dan vorige week, en er zijn wel veel soorten, maar ik had maar één soort in huis dus daar moet je het mee doen, de "trostomaat", maar wel een tros tomaten.:)

Toen we de caravan nog hadden kweekten we ze zelf achter de caravan, en dat was leuk om te volgen en natuurlijk om te eten, daar heb ik nog 2 foto's van gevonden. Verder een paar foto's van de week gemaakt, ook gekeken of een tomaat zwaarder is dan water, ik had er één in een bak water gelegd, de kraan open en kijken wat er gebeurde, en dat allemaal voor de kiek. Ook het mes werd er in gezet, afijn kijk zelf maar!!!









zwemmende tomaat





onder de kraan





oeps, auw!





in de groei





schiet al op