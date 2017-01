Foto-opdracht "Dierbaar".





Toch even een artikel over "dierbaar". Tastbaar dierbaar, en je herinneringen die je niet op de foto kunt zetten.



Een paar tastbare dingen heb ik al eens laten zien, er zit een verhaal bij, het verhaal is belangrijker dan het "ding". Een medaillon van mijn moeder, zij overleed jong, en in dat medaillon zitten 2 foto's van mijn moeder en mijn schoonzusje, Mijn schoonzusje verongelukte toen ze 32 jaar was. Met dit medaillon speelde onze Mark altijd als hij bij mijn moeder op schoot zat als baby. Dan het horloge van mijn schoonmoeder, dat had mijn schoonvader voor haar gekocht toen ze in het ziekenhuis lag, maar ze heeft het nooit kunnen krijgen omdat ze overleed, en op mijn verjaardag kreeg ik het. Dit zijn dierbare dingen en mooie dingen, maar ook een leuk aardewerk setje van mijn grootouders, regina plateel, en daar is mijn oma ook geboren.