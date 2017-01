Gespikkeld.





Ook één van de gasten die zich te goed doet iedere dag aan pindakaas, maar kijkt nu even de kat uit de boom:)

Uit de hulstboom dus, de duiven zaten op de voedertafel dus hij wachtte gewoon even op zijn beurt, ik vind het mooie vogels, jammer dat de zon niet scheen, dan hebben ze zo'n mooie gloed op hun vleugels. Maar ja je kunt niet alles hebben he!!