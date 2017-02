Heel veel ganzen.





Aankomen vliegen en wegvliegen, honderden, grauwe ganzen en brandganzen.

Die zie je niet zoveel in de polders bij ons in de omgeving maar wel in de buurt van Drimmelen. Maar ook hier twee reetjes gezien aan het eind van een weiland met wat kieviten en rond om heen, uiteraard verweg maar dat mag de pret niet drukken. Het is mooi om toch iedere keer wat reeën te zien zo in het wild!!!