Murano Clown.





Ik hou van glas, vaak neuzen we in de kringloopwinkels voor mooie vazen, aparte als het kan, maar ook andere glazen voorwerpen, en zijn we het zat dan gaat het weer terug.

Maar een aantal dingen blijven altijd wel in ons bezit, nu kwamen we van de week een glazen clown tegen, ik was er gelijk weg van, het is een "Murano clown". Muranoglas is glas gemaakt in Murano of volgens de ambachtelijke tradities van dit eiland bij Venetië. Ik heb natuurlijk gelijk gegoogled en er zijn zoveel verschillende soorten, maar ik denk wel dat bij deze ene blijft, want er zit een kleine beschadiging aan een daarom was de prijs 7.50, terwijl ze varieren van 80 euro tot vele malen hoger, Deze clown is 31cm, en dan is hij al behoorlijk prijzig, ik ben er blij mee!!:)