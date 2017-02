Foto-opdracht "Velgen".





Oftewel sierdoppen of siervelgen van een auto, dat was teminste het voorbeeld, dus heb ik er een paar gemaakt op de parkeerplaats in het bos.

Even opletten dat er toevallig niemand aankomt want ik voelde me er niet echt prettig bij om van andermans spullen een foto te maken. Er zit ook een foto bij van de velg van mijn rollator, tis er tenslotte ook één, en ook omdat er toevallig niet zo veel auto's op de parkeerplaats stonden en ik deze week niet veel tijd had om er verder op uit te gaan!







rollator