Toch kleuren in het bos!





Hoewel alles kaal is, zie je tussen de stammen en het mos mooie kleuren van zwammen.

Ik was benieuwd of er nog wat te vinden was, dus maandagmiddag lekker op stap, het weer was prima een graad of 10. De gele trilzwammen vielen gelijk op, sommige takken zaten vol net zoals de Judasoren, zoveel waren er voor de vorst niet, heel veel "jonkies"een boomstam vol. Ook veel "waaiertjes" mooie kleine wollige zwammetjes, het was zeker de moeite waard en je hebt gelijk een doel!!

























waaiertje





oranje aderzwam