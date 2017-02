Foto-opdracht"Cretatief met lucifers".



scheef bekkie



Ik dacht dat wordt een makkie, nou niet dus, alles wat ik in mijn hoofd had zag er kinderlijk uit.

Dus toen maar over een ander boeg gegooid, de fik er in, ik ben lang bezig geweest om te proberen een "hoofd" van een luciferkop te branden, aansteken en vlug uitblazen, nou dat kostte aardig wat lucifers:) Verder een stel tegelijk aangestoken en daar zie ik ook wel iets van alienkoppen in, maar ja.... En zo ging er toch een middag voorbij met fikkie steken etc...En een soort van "lucifer-mikado".





een beetje alienachtig





nagloeiend





druppel lucifer





mikado





deze vind ik zelf erg mooi geworden