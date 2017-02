Bijen en wintertalingen.





Door het prachtige weer van de laatste dagen zijn de bijen actief, de bloemen van de mahoniestruik werden druk bezocht door de bijen, had ik het gisteren over het groot hoefblad, nu over ander lentegevoelens:)



Het was alleen jammer dat ze aan de onderkant er in kropen en dan is het moeilijk om een beetje duidelijke foto te maken. Toen we een lange wandeling maakten in Drimmelen zagen we heel veel wintertalingen, ze zaten heel ver weg, maar een paar foto's zijn gelukt. Eerst zag ik ze al in de verte zwemmen, geen idee dat ze het waren, wel dat het een klein soort eend was, maar door de rietkragen was het niet te zien, ze vlogen op en gingen naar de overkant tussen de wortels van de hele oude bomen die daar staan. Een aparte manier van vliegen, toen net zolang geprobeerd tot ik een paar foto's had waar ze redleijk op staan. Het wordt en is toch wel voorjaar!!:)